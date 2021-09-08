НБУ не дає гривні сильніше зміцнитися проти долара США

Національний банк України 8 вересня вийшов на міжбанківський валютний ринок із викупом долара США за курсом 26 гривень 72 копійки, повідомляють фахівці сайту «Мінфін». Таким чином регулятор не дає надмірно посилитися національній валюті.

Торги на міжбанківському валютному ринку, за даними Finance.ua, станом на 13:00 відбуваються на рівні 26 гривень 74–76 копійок за долар, це на 4 копійки більше за рівень закриття торгів 7 вересня.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 26 гривень 73 копійки за долар, це не відрізняється від офіційного курсу на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україні належить пройти період значних зовнішніх боргових виплат.