НБУ послабив гривню, на міжбанку слабшає долар

Національний банк України встановив на 14 вересня курс 26 гривень 69 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському ринку завершилися послабленням американської валюти до рівня 26 гривень 66–68 копійок за долар, це на 8 копійок менше за рівень закриття торгів 10 вересня, свідчать дані Finance.ua.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався до вересня, коли Україна проходить період значних зовнішніх боргових виплат.