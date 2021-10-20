Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

Гривня продовжує посилюватися на міжбанку, наступний орієнтир – 26 за долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 22 копійки за долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 22 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку станом на 13:40 відбуваються на рівні 26 гривень 19,5–21,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 6 копійок менше за рівень закриття торгів 19 жовтня.

«Нацбанк після 12-ї години вийшов на ринок ще раз (уперше викупив 5 мільйонів доларів за курсом 26,23 гривні – ред.), але тепер з покупкою за ціною 26,19 гривні. Це змушує клієнтів і банки проводити свої операції вище від цього рівня», – відзначали експерти сайту «Мінфін» о 13:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG