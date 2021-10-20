Гривня продовжує посилюватися на міжбанку, наступний орієнтир – 26 за долар

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 26 гривень 22 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку станом на 13:40 відбуваються на рівні 26 гривень 19,5–21,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 6 копійок менше за рівень закриття торгів 19 жовтня.

«Нацбанк після 12-ї години вийшов на ринок ще раз (уперше викупив 5 мільйонів доларів за курсом 26,23 гривні – ред.), але тепер з покупкою за ціною 26,19 гривні. Це змушує клієнтів і банки проводити свої операції вище від цього рівня», – відзначали експерти сайту «Мінфін» о 13:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.