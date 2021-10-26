НБУ послабив гривню ще на 7 копійок проти долара

Національний банк України встановив на 27 жовтня курс 26 гривень 42 копійки за долар, це на 7 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 42,5–44,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це майже не відрізняється від рівня закриття торгів 25 жовтня.

«На торгах по долару знову невелика перевага попиту на валюту над пропозицією, що й відбивається на котируваннях. Скоріше за все, це реакція на те, що з’явилася офіційна інформація про те, що виплачено понад 5,2 мільярда гривень відшкодувань ПДВ експортерам», – відзначали експерти сайту «Мінфін» близько 16:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.