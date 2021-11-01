НБУ незначно послабив гривню проти долара США

Національний банк України встановив на 6 листопада курс 26 гривень 29 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 30–32 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 4,5 копійки більше за рівень закриття торгів 29 жовтня.

«Ближче до 14:20 продавців залишилося мало, а покупці раптом вирішили закрити свої угоди щодо купівлі долара на невеликі суми, а не перенести їх на завтра. Це призвело до невеликого збільшення попиту на валюту, і котирування трохи зросли», – відзначали експерти сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.