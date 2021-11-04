Курс НБУ: гривня оновила максимум проти долара

Національний банк України встановив на 5 листопада курс 26 гривень 19 копійок, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні. Значення є рекордним у 2021 році.

Наступний орієнтир для гривні – максимум за 20 місяців. 16 березня 2020 року офіційний курс дорівнював 26 гривням 9 копійкам за долар, але вже 17 березня становив 26 гривень 52 копійки за одиницю американської валюти.

Зважаючи на тенденції, які нині спостерігаються на валютному ринку, нове досягнення гривня може встановити вже наступного тижня, цьому сприяє позитивна динаміка цін на продукцію українського експорту та наближення періоду квартальних податкових платежів, що збільшує потребу в національній валюті.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 17–19 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 8,5 копійки менше за рівень закриття торгів 3 листопада.

«НБУ знову виходив на ринок і купив ще 50 мільйонів доларів за ціною 26,175 гривні. Потім знову пішов. За фактом — Нацбанк сьогодні головний покупець на міжбанку. Наразі знову вийшов на ринок і купує по 26,17 гривні», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» станом на 14:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.