НБУ послабив гривню ще на 1 копійку щодо долара

Національний банк України встановив на 6 грудня курс 27 гривень 30 копійок за долар, це на 1 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 30,5–32,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 5,5 копійки більше за рівень закриття торгів 2 грудня.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.