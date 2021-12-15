Міжбанк: долар знову штурмує піврічний максимум щодо гривні

На українському міжбанківському валютному ринку долар за два дні відіграв майже всі втрати, яких американська валюта зазнала в Україні минулого тижня. Торги на міжбанку станом на 12:25 відбувалися на рівні 27 гривень 22,5–24,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 16 копійок більше за рівень закриття сесії 14 грудня.

«На торгах по долару ближче до 12-ї години попит суттєво перевищує пропозицію і котирування швидко зростають. Багато учасників ринку чекають виходу Нацбанку з продажем долара», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 17 копійок за долар, це на 17 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.