Долар далі дорожчає проти гривні, НБУ послабив національну валюту ще на 3 копійки

Національний банк України встановив на 21 грудня курс 27 гривень 28 копійок за долар, це на 3 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку також завершуються посиленням американської валюти – до 27 гривень 28,5–30,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 2,5 копійки більше за рівень закриття торгів 17 грудня.

Як повідомляють фахівці сайту «Мінфін», упродовж усієї сесії 20 грудня попит незначно переважав пропозицію, що й відбивається на результатах.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.