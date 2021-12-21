Гривня вперше за тиждень відчутно посилилася проти долара на міжбанку

На українському міжбанківському валютному ринку вперше за тиждень фіксувалася перевага пропозиції іноземної валюти над попитом на неї. Це відбилося і в котируваннях, які в останню годину сесії становили 27 гривень 18–20 копійок за долар (дані Finance.ua), що на 10 копійок менше за рівень закриття торгів 20 грудня.

Найважливішим чинником, який вплинув на зростання попиту на гривню, міг стати аукціон Міністерства фінансів із продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

«Чиновники пропонуватимуть гривневі облігації на терміни від 63 до 1981 дня і папери у доларі на 365 днів. Враховуючи, що аукціон 28 грудня вже буде малоактивним через те, що багато клієнтів підуть на новорічні канікули, сьогодні буде пік активності більшості гравців», – писали зранку фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України ще не відреагував на відчутне посилення української валюти в другій половині дня, встановивши на 22 грудня курс 27 гривень 26 копійок за долар, що лише на 2 копійки менше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.