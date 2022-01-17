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Новини | Економіка

Гривня падає ще на 16 копійок щодо долара – НБУ

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 11 копійок за долар

На українському міжбанківському валютному ринку триває знецінення гривні, спричинене як зовнішніми чинниками (загроза масштабної агресії Росії), так і внутрішніми причинами (політична нестабільність, потреба закупівлі енергоносіїв за високими цінами).

Котирування міжбанку сягнули позначок 28 гривень 11,5–13,5 копійки за долар (дані Finance.ua станом на 12:35), це на 12 копійок більше за рівень закриття торгів 14 січня.

«Торги по долару на 12-ту годину досить активні. Укладаються угоди по лотах до 500 тисяч доларів. На міжбанк вийшов НБУ. Продає долар за умови постачання валюти ТОМ (тобто завтра – ред.) по 28,11 гривні», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 11 копійок за долар, це на 16 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.

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