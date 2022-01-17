Гривня падає ще на 16 копійок щодо долара – НБУ

На українському міжбанківському валютному ринку триває знецінення гривні, спричинене як зовнішніми чинниками (загроза масштабної агресії Росії), так і внутрішніми причинами (політична нестабільність, потреба закупівлі енергоносіїв за високими цінами).

Котирування міжбанку сягнули позначок 28 гривень 11,5–13,5 копійки за долар (дані Finance.ua станом на 12:35), це на 12 копійок більше за рівень закриття торгів 14 січня.

«Торги по долару на 12-ту годину досить активні. Укладаються угоди по лотах до 500 тисяч доларів. На міжбанк вийшов НБУ. Продає долар за умови постачання валюти ТОМ (тобто завтра – ред.) по 28,11 гривні», – вказують фахівці сайту «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 28 гривень 11 копійок за долар, це на 16 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.