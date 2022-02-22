НБУ втримав курс у межах 29 гривень за долар

Національний банк України зміг утримати курс на 23 лютого в межах 29 гривень за долар – 28 гривень 99 копійок за одиницю американської валюти. Це на 51 копійку більше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 29 гривень 4–6 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 44,5 копійки більше за рівень закриття сесії 21 лютого.

«Уранці 22 лютого гривня на відкритті обвалилася до позначок 29,13 за долар, але рух наразі не розширює. Ринок перебуває під пресингом продавців. НБУ активно заливає ринок доларом, щоб збити ажіотаж. Це йому вдається, внаслідок чого гривня трохи відійшла від максимумів. Настрої переважно песимістичні, ризики ескалації залишаються, і це відображається у стрімких покупках на відкритті та різкому спаді пропозиції», – відзначив на початку торгів керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж. Упродовж трьох місяців до кінця січня 2022 року, долар зростав, але психологічно важливу позначку 29 гривень за одиницю американської валюти наразі не здолав.