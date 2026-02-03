Cтрілянина на Черкащині: очільник обласної поліції Гудима тимчасово припинив виконання обов’язків

Керівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Олег Гудима вирішив тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування стрілянини на Корсунщині. Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті Головного управління Нацполіції області.



«Це моє виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування», – йдеться у заяві.

Гудима додав, що пам’ять про загиблих «зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено».

Олег Гудима був призначений на посаду начальника ГУНП в Черкаській області у квітні 2024 року. До цього він кілька років очолював Дарницьке управління поліції в Києві.

27 січня стало відомо, що на Черкащині четверо поліцейських загинули, ще один зазнав поранень під час затримання підозрюваного у скоєнні вбивства.

Пізніше у коментарі Суспільному начальник Головного управління Національної поліції в області Олег Гудима повідомив, що загиблий підозрюваний – місцевий житель, 59-річний колишній військовослужбовець, якого підозрювали у причетності до скоєння замаху на вбивство в грудні 2025 року на території Корсунського району.

Стріляв Сергій Русінов, про це написав у фейсбуці його побратим, колишній секретар Черкаської міськради від партії «Свобода», Ярослав Нищик.

Нищик стверджує, що Русінов мав особистий конфлікт із депутатом Корсунської міськради Віталієм Сторожуком.

Він «спробував відібрати у Сергія землю, що той обробляв як дрібний фермер... Сторожук неодноразово пробував повішати на Русінова злочини, щоб раз і назавжди позбутись людини, що заважала робити справи», – пише Ярослав Нищик.

Віталій Сторожук заявив, що перебуває під інформаційною атакою, а конфлікту з Сергієм Русіновим у нього «ніколи не було і не могло бути».

1 лютого ветерани вийшли на мітинг у Черкасах під ОВА, вимагаючи відставки обласного керівництва Нацполіції, об’єктивного розслідування обставин події, притягнення до відповідальності причетних до смерті ветерана та повернення його тіла для гідного поховання.