«Ми продовжуємо утримувати плацдарм» – Гуменюк про ситуацію в Кринках

Керівниця об’єднаного прес-центру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують утримувати плацдарм у селі Кринки на лівому березі Херсонщини. Про це вона заявила в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода Live».



«Ми продовжуємо утримувати плацдарм. До речі, він не єдиний, ми працюємо над тим, щоб це були позиції, які будуть надійно закріплені» – сказала Гуменюк.



Вона додала, що за поточну добу ЗСУ зафіксували дві спроби штурму плацдарму військами РФ.



«Фактично у переддень того, як вони заявили про свою перемогу, таких спроб штурмувати було 16. Вони готуються, і створюють відповідний антураж для того, щоб заявити про цю перемогу», – додала Гуменюк.



Раптовість заяв керівництва РФ Гуменюк пояснює наближенням дня виборів президента Росії.



«Це була передчасна, реверансна спроба перед тим, як увійти в найактивнішу фазу підготовки до виборів. Ми попереджали і раніше, що можлива маніпуляція перед тим, як розпочнеться виборча істерія в Росії» – зазначила Гуменюк.



Необхідність утримання українських позицій у Кринках вона пояснила «стратегічною важливістю цього плацдарму для подальшого просування на лівобережжі Херсонщини». Проте Гуменюк зазначила, що «успішність цієї операції в минулому вартувала багатьох ресурсів та життів військовослужбовців».



«Це дуже складна і дуже витратна операція в усіх сенсах. Витратна, в першу чергу, через втрати життів людей. Але ми розуміємо, що в умовах війни є необхідність проводити операції, навіть ті, які можуть бути такими ризикованими, як перейти на інший берег і утримувати там плацдарм», – сказала Гуменюк.



Учора, 20 лютого, міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним звітував про взяття армією РФ села Кринки. Пізніше у Генеральному штабі ЗСУ спростували цю заяву.