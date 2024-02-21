Кринки: Шойгу обманув Путіна? Деталі про дії російської армії на Лівобережжі

В РФ заявили про «зачистку» Кринок. В ЗСУ заперечують. Що насправді?

Сили РФ «зачистили» плацдарм ЗСУ в Кринках, доповів Путіну його міністр оборони – Шойгу. У Силах оборони Півдня України ж заявили, що це – маніпуляція і фальсифікація фактів.

Яка ситуація на окупованому Лівобережжі Херсонщини? Чому в Кремлі зробили таку заяву?

Польща проти українського зерна ще й у Німеччині?

Розсипане українське збіжжя. Заблокована, щоправда на 15 хв, залізниця. А проти польського фермера, який виїхав на акцію з прапором СРСР і закликом до Путіна «навести лад» в Україні та Брюсселі – порушили справу.

Чому польські протестувальники посилюють блокаду? Хто за цим стоїть? Що кажуть польські урядовці? Що кажуть в чергах українські далекобійники?

Зеленський скликає «Слуг»: з якою метою?

Сьогодні «Слуги Народу» вперше з початку великої війни мають зустрітися із Зеленським. Депутати голосують за запитання, які поставлять президенту.

Про що буде ця розмова? Як Офіс президента впливає на парламентарів? Чим це загрожує?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок: