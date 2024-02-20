На Донеччині та Запоріжжі війська РФ поновили застосування отруйних речовин – Тарнавський

На Запоріжжі та Донеччині російські війська поновили застосування отруйних речовин, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. Про це він написав у телеграмі.



За його словами, за минулу добу зафіксували загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії.

Олександр Тарнавський раніше повідомляв, що на Таврійському напрямку 8 лютого противник зробив шість скидів із БПЛА боєприпасів із хлорпікрином.

Це не перший випадок застосування російськими військами боєприпасів з хімічною речовиною. Станом на січень 2024 року, за даними Генштабу ЗСУ, Росія від початку широкомасштабного вторгнення застосувала хімічну зброю в Україні щонайменше 626 разів. У повідомленні зазначається, що динаміка хімічних атак зростає – вже у січні було зафіксовано 51 випадок.

Наприкінці грудня минулого року один із випадків підтвердили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики звернули увагу на 810-ту бригаду морської піхоти ЧФ РФ, що «навмисно використовує хімічну зброю проти українських військ, що є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є Росія».