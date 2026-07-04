У ГУР заявили про знищення російського Міг-29 в окупованому Криму

Головне управління розвідки Міноборони заявило про знищення російського винищувача Міг-29 минулого тижня в окупованому Росією Криму.

За даними розвідки, у ніч на 26 червня військові департаменту безпілотних систем ГУР атакували аеродром «Бельбек» – внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29.

«Одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку – в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів. Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів», – йдеться у повідомленні ГУР.

Російська сторона наразі це повідомлення не коментує.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані.

Про вибухи в окупованому Росією Криму вночі проти 26 червня раніше повідомляли телеграм-канали. Зокрема, «Кримський вітер» із посиланням на своїх читачів вказував, що звуки вибухів і стрілянини чули в Керчі, Красноперекопську, на аеродромі «Саки» в Новофедорівці.

Українські військові у червні активізували удари по окупованому Криму і трасах, що ведуть до нього. Ціллю цього називають ​логістичну ізоляцію півострова, насамперед розташованого там російського угруповання військ.

За даними української розвідки, на тлі українських атак у Росії відбувається переміщення систем ППО з російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Аналітики американський Інститут вивчення війни (ISW)у своєму нещодавньому звіті також зауважують, що ударні операції України змусили Росію ухвалювати «складні рішення» щодо розподілу своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони.



