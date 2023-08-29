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«Зневіра Заходу, здача Куп’янська і безуспішний наступ ЗСУ». У ГУР попереджають про новий етап інформвійни РФ

За даними української розвідки, 25 серпня в адміністрації Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявляють про новий етап інформаційної війни РФ проти України.

За даними розвідки, 25 серпня в адміністрації російського президента Володимира Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах, тема наради: затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

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ГУР попереджає, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

1) «Масова мобілізація» – начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці і начебто мобілізація стосуватиметься неповнолітніх;

2) «Зневіра українських партнерів у можливості перемоги» – уявні «договорняки» про «мир в обмін на території», фейкові політичні угоди;

3) «Український контрнаступ не має успіхів» – начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст, начебто відсутність успіхів на фронті при великих втратах, пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників;

4) «Тотальна корупція» – начебто держава не бореться з корупцією, «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться»;

5) «Прекрасне» життя на окупованих територіях – начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним, «вільні» вибори в «єдиний день голосування» за законами РФ, українська влада начебто «здає» Куп’янськ.

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з інших джерел.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.

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