«Яскраве заперечення реальності» – ГУР про події в російському Ростові

Реакція російської влади на сьогоднішні події в Ростові є «яскравим запереченням реальності», заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.



«Добре, звичайно (про заяву російської влади про «перехід літака на надзвук» в Ростові – ред). А в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це все просто крупні голуби були і щось скинули на ті «тушки». В Москві немає «бавовни» і за розкладом, напевно, працюють їхні аеропорти, жодних змін немає. Взагалі все в них йде за планом. Чим більше таких яскравих заперечень реальності з боку представників режиму, тим більша ймовірність того, що все ж таки почнуться якісь питання у жителів РФ», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, Москва, не визнаючи того, що війна РФ проти України «спричинила погіршення безпекової ситуації, інциденти, «бавовни», пошкодження об’єктів стратегічної авіації продовжує жити в паралельній реальності русского міра».

«Паралельна реальність – дуже комфортна, але коли стикається зі справжньою реальністю, буває дуже боляче і небезпечно. Зрештою, працюємо далі і спостерігаємо розвитком подій. Зрештою, це не останній прецедент», – додав Юсов.

Раніше у російському Ростові пролунав звук вибуху. Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що гучні звуки, які було чутно в різних частинах Ростова та околицях, пов’язані з «переходом літака на надзвук». Читайте також: Влада Ростовської області каже про «атаку дронів» на військову частину Також 21 серпня міністерство оборони Росії заявило, що Московська область вранці була двічі атакована безпілотниками. За повідомленням, один «безпілотний літальний апарат літакового типу» було виявлено силами ППО над територією Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби.