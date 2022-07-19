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ГУР: Україна повернула тіла ще 45 загиблих військових

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників»

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про чергову операцію з передачі тіл загиблих військових, у рамках якої Україна повернула тіла 45 своїх захисників.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка і силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції», – йдеться в повідомленні ГУР 19 липня.

12 липня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Україна повернула тіла 30 загиблих військових.

Наприкінці червня Мінреінтеграції повідомило про повернення 46 загиблих українських військових.

За даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, станом на 11 липня понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти.

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