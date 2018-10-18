Жертвами урагану «Майкл» у США стали щонайменше 32 людини

У американських штатах Флориді, Джорджії, Північній Кароліні та Вірджинії жертвами урагану «Майкл» стали вже щонайменше 32 людини, рятувальники продовжують пошукові роботи у найбільш постраждалих від стихії районах.

Місцева влада побоюється, що люди, які не залишили зону стихійного лиха під час евакуації, можуть бути поховані піл завалами.

Станом на 17 жовтня близько 190 тисяч житлових будинків і підприємств на південно-східному узбережжі США залишалися без електроенергії.

Шторм досяг узбережжя США 10 жовтня. За данними ЗМІ, «Майкл» – третій за потужністю ураган в США з початку спостережень.