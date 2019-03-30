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30 Березень 2019, Київ 09:19
Новини | Події

Гвоздик – Енгумбу. Де і коли дивитися

Букмекери вважають Гвоздика беззаперечним фаворитом і прогнозують йому перемогу нокаутом

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Український боксер, чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик у ніч на 31 березня проведе перший добровільний захист титулу в бою із французом Дуду Енгумбу.

Бій відбудеться в комплексі 2300 Arena в американському місті Філадельфії, штат Пенсильванія. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал «Інтер». Трансляція розпочнеться о 4:50 за київським часом.

Букмекери вважають Гвоздика беззаперечним фаворитом і прогнозують йому перемогу нокаутом.

Олександр Гвоздик
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Енгумбу провів на професіональному ринзі 46 поєдинків, у яких здобув 38 перемог.

2 грудня 2018 року Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона та відібрав у нього пояс чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,3 кілограма) за версією WBC. На рахунку українця 16 перемог у 16 поєдинках.

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