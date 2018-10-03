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03 Жовтень 2018, Київ 14:00
Новини | Події

В Іспанії продемонстрували першу пасажирську капсулу Hyperloop

Представлену капсулу Hyperloop будуть використовувати в Каліфорнії

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Hyperloop Transportation Technologies Inc. 3 серпня представила в Іспанії першу пасажирську капсулу, повідомила прес-служба компанії.

Довжина капсули Quintero One складає 32 метри, вага – 5 тонн. Вона виготовлена з композитного матеріалу.

Після демонстрації капсулу мають транспортувати до Тулузи для додаткового складання.

Використовувати Quintero One планують на одному з перших комерційних шляхів у Каліфорнії.

Hyperloop – це проект вакуумного потяга, розроблений Ілоном Маском. Це транспортна система, яка складається зі сталевих труб, всередині яких рухається потяг – герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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