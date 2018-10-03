В Іспанії продемонстрували першу пасажирську капсулу Hyperloop

Hyperloop Transportation Technologies Inc. 3 серпня представила в Іспанії першу пасажирську капсулу, повідомила прес-служба компанії.

Довжина капсули Quintero One складає 32 метри, вага – 5 тонн. Вона виготовлена з композитного матеріалу.

Після демонстрації капсулу мають транспортувати до Тулузи для додаткового складання.

Використовувати Quintero One планують на одному з перших комерційних шляхів у Каліфорнії.

Hyperloop – це проект вакуумного потяга, розроблений Ілоном Маском. Це транспортна система, яка складається зі сталевих труб, всередині яких рухається потяг – герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.