Японія вперше за понад рік не зафіксувала жодної смерті від COVID-19 протягом доби

За добу 7 листопада в Японії не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19, повідомляють місцеві медіа.

Досі останнім днем без смертей від COVID-19 у цій країні було 2 серпня 2020 року, повідомила національна телекомпанія NHK. За даними японського міністерства охорони здоров’я, 6 листопада зафіксовано три летальні випадки.

Японська влада стверджує, що понад 70% населення було вакциновано від коронавірусної хвороби. З початку пандемії в країні від COVID-19 померло понад 18 тисяч людей.

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Тим часом, за даними агенції Kyodo News, азіатська країна розглядає пакет економічного стимулювання вартістю понад 265 мільярдів доларів, призначений для полегшення наслідків кризи через пандемію.

На початку листопада Японія підтвердила плани поступово послаблювати прикордонні обмеження, пов’язані з COVID-19.