Японія оголосила про поступове послаблення обмежень при перетині кордону

Японія підтвердила плани поступово послаблювати прикордонні обмеження, пов’язані з COVID-19.

Уряд поетапно переглядатиме правила прикордонного контролю, повідомив головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно у відповідь на повідомлення ЗМІ про те, що карантин для тих, хто подорожує у справах бізнесу, буде скорочено з 10 днів до трьох.

Внутрішні й іноземні бізнес-групи в Японії лобіювали послаблення прикордонних обмежень, щоб вони відповідати тим, що діють у США і ЄС, які дозволяють в’їзд мандрівникам з більшості країн за умови, що вони мають докази вакцинації від COVID-19.

Японія скоротила період карантину для вакцинованих людей до 10 днів із 14 минулого місяця, коли скасувала надзвичайний стан на більшій частині країни.

Кількість випадків COVID-19 різко знизилася, оскільки рівень вакцинації населення в Японії перевищив 70 відсотків. Число нових випадків зараження в Токіо опустилося до дев’яти 1 листопада з понад 5000 на день під час хвилі зараження в серпні.