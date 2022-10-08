Японія заявляє про черговий запуск ракети в Північній Кореї: сьомий за останні два тижні

Японська влада заявила 9 жовтня (за місцевим часом), що Північна Корея, схоже, запустила щонайменше одну балістичну ракету, що стало сьомим таким випробуванням за останні два тижні.

За даними японських військових, снаряд, ймовірно, впав за межами виключної економічної зони Японії.

Згодом національне мовлення NHK повідомило, що, схоже, була випущена друга ракета, але жодної додаткової інформації не надходило.

Запуск відбувся через кілька годин після того, як сили Сполучених Штатів та Південної Кореї завершили спільний морський маневр, у якому задіяли атомний авіаносець.

Національне управління аерокосмічного розвитку Північної Кореї днями виправдало запуски ракет, назвавши їх заходами самооборони проти Сполучених Штатів.

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Пхеньян заявив, що запуски не становлять загрози для сусідів країни.

4 жовтня Північна Корея вперше за п'ять років запустила балістичну ракету над Японією.

Останній запуск – який став п'ятим для Пхеньяна за 10 днів – спонукав Японію активувати свою систему оповіщення про ракети та видати рідкісне попередження для населення про необхідність пройти в укриття.

Сполучені Штати та Японія спільно засудили цей запуск ракети після розмови президента Джо Байдена з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.