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09 Жовтень 2018, Київ 22:46
Новини | Події

Генштаб ЗСУ розповів про ліквідацію наслідків вибухів на складі боєприпасів біля Ічні

Пожежа на складі боєприпасів в Ічні, Чернігівська область, 9 жовтня 2018 року

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Інтенсивність вибухів на складі боєприпасів біля Ічні в Чернігівській області станом на 19:00 складає «один вибух на чотири-п’ять хвилин», повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Військові зазначили, що локалізували 35 відсотків пожежі.

«Загалом залучено до локалізації та ліквідації надзвичайної ситуації 230 військовослужбовців та 43 одиниці техніки пожежних та інженерних підрозділів Збройних сил України. Зокрема, пожежні танки ГПМ-54, пожежні автомобілі, інженерні машини розгородження ІМР-2, безпілотні літальні апарати для аеророзвідки», – розповіли в Генштабі.

Вибухи на військових складах поблизу Ічні розпочалися в ніч на 9 жовтня. Із прилеглих населених пунктів евакуювали близько 12 тисяч людей. За даними Генштабу, цивільних мешканців району евакуювали до населених пунктів Іржевець, Парафіївка й Івангород.

Чому в Україні знову вибухають військові склади?
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Чому в Україні знову вибухають військові склади?

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