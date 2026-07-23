Єврокомісія оштрафувала Google на майже 900 млн євро за порушення DMA у пошуку та Google App

Європейська комісія двома рішенням 23 липня визнала порушення компанією Google Закону Євросоюзу про цифрові ринки (DMA). Йдеться про надання переваги власним сервісам у своїй пошуковій системі та про встановлення обмежень для підприємств на спрямування споживачів на альтернативні, часто дешевші, покупки в Google Play (ручне керування).

Через це комісія наклала на Google два штрафи на суму 460 мільйонів євро та 430 мільйонів євро відповідно.

Згідно із Законом про цифрові ринки, компанії, що мають контроль над доступом, не повинні надавати більш сприятливі умови власним послугам, ніж третім сторонам. Натомість Google відображає власні послуги більш помітно, включаючи пошукові результати товарів, готелів, транспорту та спорту, порівняно з послугами третіх сторін у своїй пошуковій системі.

Такі пропозиції з’являються у верхній частині сторінки результатів пошуку або мають кращу візуалізацію чи фільтри, що порушує зобов’язання компанії за DMA.





Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань чистого, справедливого та конкурентного переходу Тереза Рібера заявила, що виконавчий орган вжив «рішучих, але збалансованих заходів» через порушення компанією DMA.

«Найкращі продукти повинні бути успішними, тому що вони кращі, а не тому, що вони належать компанії, яка керує пошуковою системою. А європейські споживачі мають право отримувати від розробників додатків інформацію про те, де підписатися на найкращі пропозиції, навіть якщо власник магазину додатків не отримує частки. Це обіцянка DMA, яка захищає справедливість, вибір та інновації на цифрових ринках на благо всіх європейських громадян», – пояснила Рібера.

Також, згідно з DMA, розробники застосунків, які поширюють свої продукти через Google Play, повинні мати можливість безкоштовно інформувати користувачів про дешевші альтернативи і перенаправляти їх на ці пропозиції. За висновком Єврокомісії, Google не виконує цю вимогу.

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За словами виконавчої віцепрезидентки Єврокомісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генни Вірккунен, Google завдає шкоди підприємствам, які пропонують аналогічні послуги, такі як покупки чи спорт, не надаючи їм такого ж рівня помітності в пошуку Google:

«Ми також виявили, що Google обмежує розробників додатків у тому, щоб пропонувати дешевші пропозиції клієнтам у магазині додатків Google Play. Тепер Google повинен припинити недотримання вимог та утриматися від їх продовження в майбутньому. Сьогоднішні рішення чітко свідчать про те, що ми без вагань використовуватимемо наші інструменти для захисту бізнес-можливостей та можливостей для інновацій, що відкриваються Законом про цифрові ринки».

Google має виконати рішення Єврокомісії протягом 60 днів, інакше їй загрожують періодичні штрафні виплати у розмірі до 5% від її загального світового обороту.

Президент з глобальних зв’язків Google Кент Вокер заявив, що застосування DMA зіпсує досвід використання продукту для користувачів.

«Це впровадження DMA продовжує порушувати роботу повсякденних продуктів. Щоб відповідати вимогам, нам доводиться позбавляти європейців функцій пошуку в режимі реального часу, таких як миттєве ціноутворення та пряма доступність готелів, авіарейсів та ресторанів, а також демонтувати засоби безпеки в Google Play», – цитує Вокера CNBC.

Він назвав вимоги нечесною конкуренцією. Google заявляє, що вивчає рішення та оцінює, чи варто його оскаржувати.