Єврокомісія попередньо встановила, що соцмережі Meta «викликають звикання» й порушують закони ЄС

Компанія Meta порушує Закон Європейського Союзу про цифрові послуги – таких попередніх висновків дійшла Європейська комісія в своєму розслідуванні, повідомляє пресслужба виконавчого органу ЄС 10 липня.

Єврокомісія посилається на дизайн соцмереж компанії Instagram і Facebook, що «викликає звикання». Зокрема, висновки акцентують на таких функціях, як необмежене прокручування стрічки (скролінг), автоматичне програвання, push-сповіщення та системи високоперсоналізованих рекомендацій на цих платформах.

За твердженням Єврокомісії, Meta неналежним чином оцінила ризики свого дизайну, що викликає залежність, для фізичного та психічного благополуччя користувачів, в тому числі неповнолітніх та вразливих дорослих:

«Наприклад, Meta не врахувала певні особливості дизайну Instagram та Facebook, такі як високоперсоналізовані рекомендації, автопрогравання й нескінченний скролінг, які постійно показують користувачам новий контент. Ці функції підживлюють бажання користувача продовжувати скролити та перемикають мозок у «режим автопілота», що сприяє нездоровим звичкам та компульсивному використанню».





Також компанія, за даними ЄС, проігнорувала наявні дані про час, який неповнолітні проводять в інстаграмі або фейсбуці вночі, та про те, як оптимізація різних форматів, таких як рілзи та сторіс, може призвести до надмірного або компульсивного використання сервісів.

Водночас Комісія вважає неефективними заходи, яких вжила Meta, щоб обмежити негативний вплив своїх платформ на користувачів. Зокрема, інструменти з тайм-менеджменту в Instagram і Facebook, які активуються за замовчуванням для підлітків, легко вимкнути й вони не призводять до значущого скорочення часу в соцмережах. Натомість засоби батьківського контролю працюють, тільки якщо батьки мають відповідні технічні знання або готові приділити час і зусилля, щоб їх опанувати.

На цьому етапі розслідування Єврокомісія вважає, що Meta мусить внести зміни в дизайн обох платформ. Зокрема, вона закликає вимкнути роботу за замовчуванням ключових функцій, які вважає такими, що викликають залежність – автоматичне програвання та «нескінченний скролінг», а також впровадити ефективні паузи в екранному часі та адаптувати свою систему рекомендацій, щоб зробити її менш орієнтованою на взаємодію.

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У ЄС зазначають, що Meta може скористатися правом на захист, вивчити документи у файлах розслідування та письмово відповісти на його попередні висновки. Паралельно Єврокомісія планує консультації з Європейською радою з цифрових послуг.

Якщо попередні висновки комісії зрештою підтвердяться, виконавча влада ЄС може винести рішення про невиконання законодавства, яке може призвести до штрафу на суму до 6% від загального світового річного обороту компанії.

У коментарі виданню POLITICO речник Meta Бен Волтерс заявив, що компанія не згодна з висновками Єврокомісії:

«Ми не погоджуємося з цими попередніми висновками, які не враховують коректно значущі кроки, до яких ми вдалися, щоб захистити підлітків», – сказав він.

Як приклад Волтерс навів профілі для підлітків, які Instagram запровадив у 2024 році з метою контролювати вплив соцмережі на неповнолітніх.

Єврокомісія вже озвучувала схожі звинувачення щодо соцмереж Meta в квітні 2026 року, заявивши, що компанія не вжила ефективних заходів для запобігання доступу до своїх платформ осіб віком до 13 років.