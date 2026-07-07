Китай хоче обмежити доступ до своїх ШІ-моделей із-за кордону

Влада Китаю розглядає можливість обмежити доступ із-за кордону до передових китайських моделей штучного інтелекту. Така пропозиція обговорювалася протягом останнього місяця на зустрічах із найбільшими технологічними компаніями, пише Reuters, посилаючись на три джерела, обізнані з перебігом обговорення.

Співрозмовники видання уточнюють, що переговори організувало міністерство комерції КНР. У зустрічах брали участь представники компаній Alibaba (розробляє ШІ-модель Qwen) та ByteDance (ШІ-помічник Doubao та ряд інших розробок), а також стартапу Z.ai (моделі GLM). Розробники популярного чат-бота DeepSeek, як виглядає, не брали участі в обговореннях.

Джерела Reuters не уточнюють, чи вдалося сторонам досягти будь-яких домовленостей щодо обмежень. Але вони зазначають, що заборона, у разі її ухвалення, поширюватиметься в тому числі на моделі штучного інтелекту, які ще не вийшли.

Китай, як і США, віднедавна вважає передові ШІ-технології найважливішим національним активом, який потребує контролю. Як зазначає Reuters, рішення Пекіна обмежити доступ до своїх моделей негативно вплине на весь ринок.

Китайські моделі популярні в багатьох країнах, оскільки суттєво не поступаються передовим американським та європейським розробкам. При цьому вони найчастіше дешевші. Крім того, у багатьох із них відкритий вихідний код, що спрощує процес їхньої інтеграції в різні системи та послуги.

Найпопулярнішою китайською ШІ-розробкою вважається сімейство моделей DeepSeek. На початку 2025 року вихід однойменного чат-бота спровокував найбільше на той момент падіння в історії фондового ринку США. Причиною паніки стали твердження розробників про те, що їхній ШІ не поступається західним системам, але при цьому його навчання коштує в десятки разів менше.

У середині червня уряд США зобов’язав американську компанію Anthropic закрити доступ до її передових ШІ-моделей Fable 5 та Mythos 5 для іноземних користувачів із міркувань національної безпеки. Ця заборона була знята 1 липня, після того, як компанія погодилася запровадити додаткові заходи захисту.

Наприкінці червня компанія OpenAI також повідомила, що на прохання американського уряду відклала повномасштабний запуск нової моделі GPT-5.6. Доступ до неї отримала лише невелика група партнерів, яку погодила влада США.