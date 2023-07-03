Європейські ігри: Україна на третьому місці в медальному заліку

Україна посіла третю позицію в медальному заліку в Європейських іграх, які тривали до 2 липня.

Українська збірна виборола 41 медаль, 21 з них золота і 12 срібних.

Перше місце посіла Італія зі 100 медалями, друге – Іспанія (57).

Національний олімпійський комітет повідомив, що на церемонії закриття прапор України ніс віцечемпіон Ігор кікбоксер Тимур Бриков.

«У рамках проведення ІІІ Європейських ігор пройшли і чемпіонати Європи, а також, окрім нагород, у Кракові розігрувалися і ліцензії на літню Олімпіаду-2024. Олена Костевич (кульова стрільба), Олександр Хижняк (бокс) та Олександр Товкай (сучасне п’ятиборство) вибороли 3 ліцензії на Олімпійській ігри у Парижі», – йдеться в повідомленні НОК.

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Комітет також вказав на рекорд лучниці Анастасії Павлової, яка набрала 681 очко і побила рекорд Європейських ігор.

Європейські ігри – це аналог Олімпійських ігор, який проводиться лише втретє в історії. З 21 червня по 2 липня у польському Кракові-Малопольській 7000 атлетів з 48 країн змагалися у 28 видах спорту. В турнірі не брали участь спортсмени з Росії та Білорусі.