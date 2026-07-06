Європейські союзники та Канада вже витрачають близько 4% ВВП на оборону – Рютте

Європейські країни-члени НАТО та Канада вже інвестують близько 4% свого валового внутрішнього продукту в оборону та безпеку. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції напередодні саміту Альянсу в Анкарі 6 липня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За його словами, лише за рік після того, як на саміті НАТО в Гаазі союзники погодилися збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року, вже помітний «трансформаційний прогрес».

«Лише через рік після початку десятирічного проєкту ми бачимо, що європейські союзники та Канада вже інвестують близько 4% свого ВВП в оборону та безпеку», – сказав Рютте.

Генсекретар НАТО зазначив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основну оборону майже на 20% більше, ніж роком раніше.

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За його словами, якщо взяти разом 2025 та 2026 роки, додаткові інвестиції в оборону становлять 258 мільярдів доларів.

Генеральний секретар НАТО також зазначив, що європейські союзники та Канада поступово наближаються до рівня оборонних витрат Сполучених Штатів і водночас беруть на себе більше відповідальності всередині Альянсу.

Водночас Рютте наголосив, що союзникам необхідно продовжувати нарощувати військові спроможності та зміцнювати оборонно-промислову базу.

«Нам знадобиться більше сил, більше ресурсів і значно потужніша промислова база», – заявив він.

За словами генсекретаря, це стосується як зміцнення східного флангу НАТО, зокрема, Балтійського регіону та Арктики, так і підтримки України.





Він також наголосив на необхідності продовження військової допомоги Києву, особливо в сфері протиповітряної оборони.

«Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО мають і надалі забезпечувати Україну всім необхідним», – підкреслив Рютте.

Раніше стало відомо, що Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту Північноатлантичного альянсу. Наступний саміт НАТО запланований на 7 і 8 липня в столиці Туреччини Анкарі.