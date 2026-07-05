Трамп планує обговорити на саміті НАТО судноплавство  в Ормузькій протоці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп використає саміт НАТО в Туреччині цього тижня для обговорення проблем безпеки на Близькому Сході, в тому числі захист морського судноплавства через Ормузьку протоку – про це Радіо Свобода стало відомо від американських посадовців 5 липня.

Також Трамп планує обговорити взаємодію з новим керівництвом Сирії та тиснути на союзників щодо розширення їхніх військових можливостей.

За словами офіційних осіб, Трамп проведе двосторонні зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа на полях саміту в Анкарі, що підкреслює дедалі міцнішу дипломатичну взаємодію Вашингтона з Дамаском після політичних змін у Сирії.





Спілкуючись із журналістами під час телефонного дзвінка в Білому домі напередодні саміту, посадовці висловили очікування, що безпека Ормузької протоки, через яку проходить приблизно п’ята частина світового експорту нафти, буде ключовою темою під час саміту.

Високопоставлений чиновник заявив, що кілька союзників по НАТО вже висловили готовність долучитися до зусиль щодо морської безпеки, але багато хто з них досі не має достатніх військово-морських ресурсів для проведення змістовної операції:

«Багато союзників підняли руки та запропонували взяти участь, надаючи свої можливості, але... багато з них не мають необхідних кораблів чи ресурсів, щоб зробити внесок у змістовні морські зусилля».

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Ці коментарі свідчать про те, що адміністрація США хоче, щоб європейські союзники взяли на себе більшу роль у захисті критично важливих морських шляхів у Перській затоці, тоді як Штати зосереджують ресурси на ширших глобальних пріоритетах безпеки.

Білий дім заявив, що Трамп продовжуватиме закликати членів НАТО збільшити витрати на оборону та зміцнити військовий потенціал. У Вашингтоні вважають, що більш боєздатні союзники будуть у кращій позиції для участі в операціях, починаючи від європейської безпеки і закінчуючи морськими місіями в стратегічно важливих регіонах, таких як Перська затока.

Раніше стало відомо, що Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту Північноатлантичного альянсу. Наступний саміт НАТО запланований на 7 і 8 липня в столиці Туреччини Анкарі.

У рамках нині нестійкого перемир’я між Іраном та США Ормузьку протоку знову відкрили, хоча інциденти в протоці та навколо неї продовжують підтримувати високий рівень напруженості в регіоні.