Євросоюз продовжить переговори щодо ядерної угоди з Іраном у вівторок

Європейський Союз заявляє, що переговори щодо відновлення ядерної угоди між світовими державами та Іраном відновляться у Відні 8 лютого. ЄС, який головує на переговорах, 7 лютого оголосив про відновлення переговорів, які були зупинені 28 січня, щоб дипломати могли повернутися додому для консультацій.

Спеціальний представник США щодо Ірану Роберт Меллі 6 лютого заявив, що незабаром повернеться до Відня, наполягаючи на тому, що угода все ще може бути відновлена.

Речник МЗС Саїд Хатібзаде сказав, що провідний переговорник Ірану по ядерній сфері Алі Багері Кані повернеться до Відня 8 лютого, коли переговори відновляться.

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Хатібзаде раніше заявив, що вважає зняття санкцій США «червоною лінією» у переговорах зі світовими державами щодо повернення до ядерної угоди.

У 2015 році Тегеран досяг угоди зі світовими державами, згідно з якою Ісламська республіка зобов’язалася скоротити свою ядерну діяльність в обмін на зменшення міжнародних санкцій.

Але колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди в 2018 році і знову запровадив жорсткі санкції, що спонукало Іран поступово зменшувати свої зобов’язання за угодою.

З квітня обидві сторони провели у Відні вісім раундів непрямих переговорів, спрямованих на відновлення дії пакту, офіційно відомого як Спільний всеосяжний план дій.