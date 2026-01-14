Іспанського співака Іглесіаса звинуватили в сексуалізованому насильстві

82-річного іспанського співака Хуліо Іглесіаса звинуватили в сексуалізованому насильстві щодо двох його колишніх співробітниць, повідомляють іспанське видання elDiario та американська телекомпанія Univision.

Обидві жінки у 2021 році впродовж 10 місяців працювали в резиденціях Іглесіаса на Карибах та на Багамах. Вони розповіли, що зазнали фізичного та психологічного насильства з боку співака під час роботи.

Одна з жінок (у матеріалі вона має псевдонім Лаура) стверджує, що Іглесіас поцілував її в губи і чіпав за груди проти її волі. Інша під псевдонімом Ребека розповіла, що співак, якому на той момент було 77 років, після закінчення робочого дня практично постійно викликав її до себе до спальні для сексуальних контактів без її згоди.

Під час трирічного розслідування журналісти elDiario та Univision зібрали свідчення 15 колишніх співробітників, які працювали на Іглесіаса в період з кінця 1990-х до 2023 року. Жінки розповідали в тому числі про трудові спори, ієрархічну структуру персоналу та напружену атмосферу, що склалася через запальний характер Іглесіаса.

Прокуратура Національного суду Іспанії заявила, що 5 січня отримала скарги від двох жінок та розпочала попереднє розслідування.

Представники Іглесіаса не відповіли на запит про коментар. Звукозаписний лейбл Sony, який випускав численні записи Хуліо Іглесіаса, також відмовився від коментарів.

За 60 років кар’єри Хуліо Іглесіаса було продано понад 300 мільйонів його платівок 14 мовами.