Хуліо Іглесіас відкинув звинувачення в сексуалізованому насильстві

Іспанський співак Хуліо Іглесіас назвав «абсолютно хибними» звинувачення у сексуалізованому насильстві, які висунули проти нього дві колишні співробітниці.

«З глибоким жалем я відповідаю на звинувачення, висунуті двома людьми, які раніше працювали в моїй оселі. Я заперечую, що будь-коли застосовував насильство, примус чи неповагу до будь-якої жінки. Ці звинувачення є абсолютно хибними і завдають мені величезного смутку», – йдеться в коментарі 82-річного співака в інстаграмі.

14 січня іспанське видання elDiario та американська телекомпанія Univision опублікували розслідування. Згідно з ним, дві жінки, які працювали в резиденціях Хуліо Іглесіаса на Карибах та на Багамах, звинуватили його в сексуалізованому насильстві.

За словами обох жінок, вони зазнали фізичного та психологічного насильства з боку співака в 2021 році. Прокуратура Національного суду Іспанії розпочала попереднє розслідування за скаргами колишніх співробітниць Іглесіаса.