США: присяжні зобовʼязали Трампа виплатити понад 83 мільйони доларів за позовом журналістки

Журі присяжних у Нью-Йорку оприлюднило вердикт за позовом журналістки Елізабет Джин Керолл до Дональда Трампа про наклеп, колишній президент має заплатити 83,3 мільйона доларів компенсації. Про рішення присяжних повідомили американські ЗМІ.

У 2019 році Керолл опублікувала колонку, в якій розповіла про зустріч із Трампом у магазині в середині девʼяностих років. За її словами, у примірочній мільярдер силою поцілував її, стягнув білизну та зґвалтував. У відповідь на публікацію Трамп заявив, що не знайомий із Керол і вона «не на його смак». Під час допиту адвокати журналістки показали політику фотографію 1987 року, де журналістка з тодішнім чоловіком спілкується з Трампом та його дружиною; республіканець, розглядаючи знімок, переплутав у ньому Керолл і свою першу дружину Івану.

У травні 2023 року журі присяжних визнало його винним у сексуалізованому насильстві за іншим позовом Керолл і присудило штраф пʼять мільйонів доларів.

Після вердикту Трамп продовжив публічно називати слова Керол брехнею. У суді журналістка розповіла про постійні погрози, які їй надсилали прихильники республіканця. Присяжні на другому процесі (через можливий тиск публіки вони були відібрані та засідали анонімно) визнали його заяви зловмисними. У своєму рішенні вони присудили Керол не лише суму, витрачену на юристів, а й 65 мільйонів доларів додаткового штрафу.

Трамп називав процес «полюванням на відьом» та «політичним переслідуванням», а вердикт — «тотальним посміховиськом». Політик заявив, що оскаржить це рішення.