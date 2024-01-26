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США: присяжні зобовʼязали Трампа виплатити понад 83 мільйони доларів за позовом журналістки

Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення, ухвалене присяжними на користь журналістки Елізабет Джин Керолл (на фото)
Дональд Трамп заявив, що оскаржить рішення, ухвалене присяжними на користь журналістки Елізабет Джин Керолл (на фото)

Журі присяжних у Нью-Йорку оприлюднило вердикт за позовом журналістки Елізабет Джин Керолл до Дональда Трампа про наклеп, колишній президент має заплатити 83,3 мільйона доларів компенсації. Про рішення присяжних повідомили американські ЗМІ.

У 2019 році Керолл опублікувала колонку, в якій розповіла про зустріч із Трампом у магазині в середині девʼяностих років. За її словами, у примірочній мільярдер силою поцілував її, стягнув білизну та зґвалтував. У відповідь на публікацію Трамп заявив, що не знайомий із Керол і вона «не на його смак». Під час допиту адвокати журналістки показали політику фотографію 1987 року, де журналістка з тодішнім чоловіком спілкується з Трампом та його дружиною; республіканець, розглядаючи знімок, переплутав у ньому Керолл і свою першу дружину Івану.

У травні 2023 року журі присяжних визнало його винним у сексуалізованому насильстві за іншим позовом Керолл і присудило штраф пʼять мільйонів доларів.

Після вердикту Трамп продовжив публічно називати слова Керол брехнею. У суді журналістка розповіла про постійні погрози, які їй надсилали прихильники республіканця. Присяжні на другому процесі (через можливий тиск публіки вони були відібрані та засідали анонімно) визнали його заяви зловмисними. У своєму рішенні вони присудили Керол не лише суму, витрачену на юристів, а й 65 мільйонів доларів додаткового штрафу.

Трамп називав процес «полюванням на відьом» та «політичним переслідуванням», а вердикт — «тотальним посміховиськом». Політик заявив, що оскаржить це рішення.

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