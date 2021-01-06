Україна вимагає повернути викрадену з Луганська ікону – Кулеба

Україна вимагає повернути викрадену з Луганська ікону, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твітері.

«Українська ікона обпалила руки навіть досвідченим у цинізмі російським дипломатам, які від неї відхрестилися. Але пан Додик продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів. Україна надалі вимагає повернення ікони», – написав Кулеба.

5 січня глава президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додик повідомив, що поверне ікону тим, від кого її отримав, але не Україні.

Згадану ікону Додик подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову 14 грудня. Коли ЗМІ в регіоні й міжнародна преса стали повідомляти, що йдеться про вкрадену українську ікону, у Москві вирішили повернути її дародавцеві. Посол Боснії і Герцеговини Желько Самарджія 25 грудня доставив ікону до Сараєва й передав її Офісу Мілорада Додика.

Наприкінці грудня депутат в парламенті Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Небойша Вуканович заявив, що 300-літню ікону святого Миколая Додику принесли з Луганська сербські добровольці, котрі воювали на боці проросійських бойовиків. Офіс Додик наполягає, що ікона упродовж великої кількості років була власністю «чесної сімʼї з Баня Луки», котра бажала подарувати її саме Сергію Лаврову.