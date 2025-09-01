Журналісти Радіо Свобода встановили імена ще 73 кримчан, які загинули на війні. Понад третина – з кримінальним минулим

З моменту, коли сайт «Вантаж 200» (його ведуть журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії) досяг позначки у півтори тисячі некрологів, вдалося знайти ще 73 похоронки. 27 осіб – це люди з кримінальним минулим. Серед них – як засуджені за легкими статтями, такими як несплата аліментів або п’яне керування автомобілем, так і ті, хто мав судимості за тяжкими статтями.

Ельдар Ганієв із міста Саки отримав перші вироки ще від українських судів. Уже в статусі російського військового двічі потрапляв під судові розгляди Кримського гарнізонного військового суду: за керування машиною напідпитку у своєму рідному місті.

За тяжчими статтями був засуджений Андрій Дегтярьов – за вбивство, а до цього – за розбій. У Марка Арнаутова – кілька судимостей, включно зі скоєним у молодому віці злочином проти статевої недоторканності малолітньої.

Привертає увагу аналітиків біографія Євгена Бугайченка. У молодшому віці був засуджений за спробу зґвалтування малолітньої, згодом був термін за розбій, пізніше – кілька адміністративних справ, у тому числі – за дискредитацію армії РФ. Відео з Бугайченком потрапляло до телеграм-каналу «Кримський СМЕРШ», який використовується для допомоги російській владі Криму у виявленні людей із проукраїнськими поглядами.





У Криму та Севастополі практично щодня відбуваються похорони військових РФ, які загинули на війні проти України. 19 грудня 2024 року редакція Крим.Реалії (проект Радіо Свобода) опублікувала базу даних «Вантаж 200».

Список містить інформацію про місце народження загиблих, місце призову або вербування до російської армії (включно з фактичним військовим підрозділом), а також – для частини із загиблих – точні або приблизні місце й дату загибелі.

На сьогодні кількість ідентифікованих загиблих кримчан у війні на боці Росії проти України перевищила 1500 осіб.

До цього списку виявлених увійшли не лише нещодавно загиблі, а й ті, чиї особи були встановлені за результатами ДНК-експертиз, а також ті, про кого інформація з’явилася лише нещодавно – в контексті меморіалізації.