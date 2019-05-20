Розпорядник інавгурації розповів про підготовку до присяги новообраного президента

Інавгурацію новообраного президента України репетирували три рази, повідомив розпорядник інавгурації Петро Бондар в ефірі телеканалу «1+1».

Двічі репетиції проводили за участі дублерів, а ввечері 19 травня – уже з головними дійовими особами.

За словами Бондаря, у сесійній залі Верховної Ради має вміститися близько тисячі людей. Почесні гості сидітимуть у правій ложі, де встановлені іменні таблички. Дружина і батьки Зеленського сидітимуть біля першого президента незалежної України – Леоніда Кравчука.

Він зазначив, що суфлер для Зеленського не встановлювали. Під трибуною встановили спеціальне підвищення.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.