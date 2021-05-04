Кількість виявлених випадків COVID-19 в Індії перевищила 20 мільйонів людей

Офіційне число хворих на коронавірусну хворобу в Індії 4 травня перевищило 20 мільйонів, свідчать дані місцевого міністерства охорони здоров’я. Перед цим у країні виявили 357 тисяч нових хворих за добу на тлі дефіциту госпітальних ліжок, ліків та кисню.

Кількість хворих у країні майже подвоїлася протягом останнім трьох місяців, кількість смертей перевищила 220 тисяч.

Декан Школи громадського здоров’я в Браунського Університету США Ашиш Джа висловив думку, що найближчі тижні в країні можуть бути «жахливими», навіть якщо ситуація поліпшуватиметься.

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Він закликав уряд Індії вдатися до «класичних» методів на кшталт точкових карантинів, тестування, носіння масок та уникнення скупчень людей.

Наразі захворювання в Індії поширюється швидше, ніж будь-де в світі. Офіційна середня кількість підтверджених випадків на день зросла з понад 65 тисяч 1 квітня до 370 тисяч, кількість смертей – з більше ніж 300 до понад 3 тисяч.

Сплеск захворюваності пов’язують із появою більш заразних варіацій коронавірусу, а також із дозволом уряду на масові мітинги та зібрання на честь індуїстських релігійних свят.