Внаслідок аварії літака в Індії загинули принаймні 5 людей

Внаслідок аварії літака в індійському штаті Керала загинули принаймні п'ятеро людей. Про це заявляє місцева влада, повідомляє Reuters.

Агентству AFP підтвердили у місцевій поліції інформацію про 20 постраждалих у важкому стані.

На телевізійних кадрах видно, що фюзеляж літака розламаний, але ознак вогню немає.

За словами місцевого депутата, внаслідок катастрофи загинув пілот літака.

Рятувальна операція в аеропорту продовжується.

Літак авіакомпанії Air India Express розбився, з’їхавши з посадкової смуги під час посадки в аеропорту штату Керала. За даними авіакомпанії, на бору перебували 184 пасажири та семеро членів екіпажу.

Інцидент стався на тлі негоди – у регіоні сезон сильних злив та повеней.