Залізнична катастрофа в Індії: заарештували трьох підозрюваних

Центральне бюро розслідувань Індії (ЦБР) заарештувало трьох працівників залізниці у за звинуваченнями у справі про зіткнення потягів, внаслідок чого загинули понад 300 людей, повідомляє Hindustan Times.

Співробітників залізниці штату Одіші – старшого інженера відділу сигналів, інженера відділу та техніка – звинувачують у «навмисному вбивстві» і «знищенні доказів». Усі троє залізничників були взяті під варту відділом розслідування особливо тяжких злочинів ЦБР після допиту.

За словами комісара з питань безпеки залізниць, зіткнення трьох поїздів 2 червня сталося через несправну сигналізацію.

Розслідування інциденту Центральним бюро розслідувань Індії триває.

Катастрофа сталася ввечері 2 червня, коли швидкісний експрес Howrah, що прямував із Бенгалуру до Хаури в Західній Бенгалії, зіткнувся з експресом Coromandel, який здійснював рейс маршрутом Калькутта – Ченнай.

В уряді Індії повідомили, що родинам жертв і постраждалим виплатять грошову компенсацію.