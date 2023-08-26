В Індії в поїзді вибухнув газовий балон, загинуло 9 людей

У південному індійському місті Мадурай, штат Тамілнад, через вибух газового балону в вагоні поїзда спалахнула пожежа, повідомляє BBC.

За даними влади країни, внаслідок інциденту дев’ятеро людей загинуло, ще дев’ятеро отримали поранення.

Офіційні особи заявили, що газовий балон, який пасажири вагона використовували для приготування напоїв, був занесений до поїзда незаконним шляхом.

Вагон перевозив понад 50 паломників із штату Уттар-Прадеш. Після вибуху балона вранці в суботу, 26 серпня, вагон припаркували на станції Мадураю.

За словами очевидців, тим, хто вижив, довелося виламувати двері, аби вийти з палаючого вагона.