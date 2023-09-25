Прощання з Інною Кузнецовою відбудеться 27 вересня в Михайлівському Золотоверхому соборі

Прощання з Інною Кузнецовою, донедавна керівницею київського бюро Радіо Свобода, відбудеться о 12:00 у середу (27 вересня) у Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, повідомили її рідні.

По завершенні церемонії відбудеться похорон на Берковецькому цвинтарі.

Інна Кузнецова померла у столиці Литви 16 вересня після важкої й тривалої хвороби.

20 вересня у ритуальному залі Вільнюса (Литва) відбулося прощання з багаторічною керівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою.

На церемонії були присутні рідні померлої, друзі та колеги з вільнюського бюро Радіо Свобода, литовські дипломати, котрі допомагали Інні під час її переїзду до Вільнюса на лікування.

Інна Кузнецова народилася у Києві 30 березня 1963 року. Закінчила факультет журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала кореспондентом, політичним оглядачем Національного радіо, головним редактором «Радіо Ера FM».

На Радіо Свобода працювала з 2009 року.

Виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеффрі Гедмін заявив, що глибоко засмучений смертю Інни Кузнецової:

«Її запам’ятають за лідерство, яке проявлялося багато в чому: у її відзначених нагородами репортажах, відданості відповідальним, незалежним медіа на її любій батьківщині, а також щирій турботі та постійному наставництві колег і молодших співробітників. Ми всі на Радіо Свобода будемо сумувати за Інною. Вона незамінна».

За керівництва Інни Кузнецової бюро отримало премію імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні наприкінці 2013 року і на початку 2014 року.