«Вона була нам як сестра». Експосол Литви в Україні про померлу журналістку Радіо Свобода Інну Кузнецову

У Вільнюсі попрощалися з донедавна керівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою.

20 вересня у ритуальному залі Вільнюса (Литва) відбулося прощання з багаторічною керівницею київського бюро Радіо Свобода Інною Кузнецовою. Вона померла у столиці Литви 16 вересня після важкої та тривалої хвороби.

На церемонії були присутні рідні померлої, друзі та колеги з вільнюського бюро Радіо Свобода, литовські дипломати, котрі допомагали Інні під час її переїзду до Вільнюса на лікування.

У Вільнюсі попрощатися з Інною прийшов, зокрема, експосол Литви в Україні (2006-2009 рр.), ексдепутат парламенту, підписант Акту проголошення незалежності Литви, організатор Українського центру в Університеті Вільнюса Альгірдас Кумжа, який був багаторічним другом Інни.

Кумжа розповів Радіо Свобода, що у 2006 році президент Литви Валдас Адамкус нагородив Інну Кузнецову орденом «За заслуги перед Литвою», Хрестом Лицаря.

«Коли я приїхав до Києва, то дуже активно співпрацював з пані Кузнецовою, на всіх її посадах, де вона була, вона нам дуже допомагала поширювати інформацію про Литву, ЄС, про євроінтеграцію України. Вона всією душею і серцем була віддана цій місії – зближення Україні та Євросоюзу.

Вона дуже багато зробила для Литви. Але і на особистому рівні ми дуже з нею подружилися. Вона була теплою, цікавою людиною, вона багато знань мені дала про Україну, її культуру, літературу. Коли вона захворіла, я запросив її поїхати лікуватися до Литви, але вона погодилася на це лише після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Лікування було успішним. Але потім почалися ускладнення, проти яких лікарі виявилися безпорадними. Вона дуже мужньо боролася із хворобою, не втрачала оптимізму. Також вона хотіла дочекатися перемоги України в війні.

У Вільнюсі вона жила в мене вдома, вона була для нас як сестра. Останній раз я з Інною бачився десь за тиждень до її смерті. Вона тоді казала, що впевнена в перемозі України».

Рідні Інни Кузнецової повідомили, що днями її тіло у спеціальній труні доставлять в Україну. Редакція Радіо Свобода згодом повідомить про деталі прощання у Києві.