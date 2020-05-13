Інстаграм знову заблокував акаунти Кадирова і наближених до нього осіб

Соціальна мережа «Інстаграм» (належить корпорації Facebook) укотре заблокувала сторінку голови російського регіону Чечні Рамзана Кадирова.

Немає доступу і до акаунтів голови парламенту Чесні Магомеда Даудова, віцепрем'єра Чечні Абузайда Вісмурадова і депутата Держдуми Росії Адама Делімханова, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

«Інстаграм» вже неодноразово блокував сторінки керівників Чечні, включаючи Кадирова. Вперше це сталося 23 грудня 2017 року. Тоді ж був вилучений і аккаунт голови Чечні у фейсбуці. Це сталося через те, що США внесли Кадирова до санкційного «списку Магнітського».

Після цього в інстаграмі з'явилися «неофіційні» сторінки Кадирова й інших лідерів Чечні. Незважаючи на його неофіційний статус, Кадиров активно користувався своїм акаунтом, зокрема, для прямих відеоефірів. Під час одного з них він погрожував «Новій газеті».

У червні 2019 року сторінка Кадирова була також заблокована.

Від імені особисто Кадирова ведеться телеграм-канал, який не блокували (якщо не брати до уваги блокування всього месенджера на території Росії). Чергове блокування аккаунта в інстаграмі голова Чечні не прокоментував.