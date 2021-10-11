Інженера ВМС США звинуватили в торгівлі таємною інформацією – він сховав носій у сендвічі

Інженеру-ядерникові Військово-морських сил США і його дружині висунули звинувачення у продажу секретної інформації про атомні підводні човни агенту Федерального бюро розслідувань під прикриттям, який видавав себе за агента іноземної держави. Про це 10 жовтня повідомило Міністерство юстиції США.

За даними відомства, Джонатан Тоебі і його дружина Дайана були заарештовані в суботу в Західній Вірджинії і звинувачені в порушенні Закону про атомну енергію. Планується, що у вівторок вони постануть перед федеральним суддею в Західній Вірджинії.

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Міністерство повідомило, що 42-річний Тоебі – інженер-ядерник ВМС, який мав доступ до цілком таємної інформації – у 2020 році відправив пакет з даними обмеженого доступу до невказаної країни, а пізніше почав продавати секрети за десятки тисяч доларів у криптовалюті агенту ФБР, що діяв під прикриттям і видавав себе за чиновника іноземної держави.

У якийсь момент Тоебі сховав карту пам’яті з документами про атомні реактори підводних човнів у половинці сендвіча з арахісовим маслом в схованці в Західній Вірджинії, у той час як його дружина стежила за обстановкою, заявили в міністерстві.

Карта пам’яті містила «закриті відомості військового характеру, що стосуються елементів конструкції, робочих параметрів і експлуатаційних характеристик реакторів підводних човнів класу «Вірджинія», йдеться в документах федерального суду.

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Ще одна карта пам’яті була захована в упаковці жувальної гумки, зазначили в Мін’юсті.

За даними міністерства, Тоебі отримав кілька платежів у криптовалюті на загальну суму 100 тисяч доларів.

Офіційні особи повідомили, що Тоебі і його дружина, які проживають в Аннаполісі, штат Меріленд, були арештовані після того, як заклали до схованки ще одну карту пам’яті в Західній Вірджинії. У кримінальній справі йдеться, що їм були висунуті звинувачення в змові і «передачі даних обмеженого доступу».