Проіранські ополченці покинули посольство США в Багдаді – іракські військові

Іракські військові заявили, що проіранські ополченці покинули територію посольства США в Багдаді, яке напередодні зазнало нападу з їхнього боку.

Заява військового командування Іраку 1 січня надійшла після заклику від «Сил народної мобілізації», які заявили, що їхні прихильники мають вийти з території посольства. Це проіранське переважно шиїтське ополчення стало одним з головних організаторів протестів на американському об’єкті у відповідь на авіаудари США в Іраку 29 грудня.

31 грудня натовп під вигуки «Смерть Америці» підпалив стіну дипустанови і порушив зовнішній периметр посольства. Однак увійти до самого посольства ополченці не змогли. Одразу після повідомлення про напад у Пентагоні заявили, що США відправлять на Близький Схід додатково 750 військовослужбовців, а наступними днями ще збільшать свій контингент.

Раніше 1 січня американські війська, які охороняють комплекс посольських будівель в Багдаді, вдалися до подразливого газу, щоб відігнати десятки демонстрантів, які провели під посольством усю ніч.

Через ці події держсекретар США Майк Помпео відклав свої візити в низку країн, в тому числі до України. Помпео 1 січня у розмові з прем’єр-міністром Іраку Аділем Абдул-Махді «наголосив на зобов’язанні влади Іраку не допустити подальших нападів на дипломатичну місію США», повідомила пресслужба Держдепартаменту.

Посольство США в Багдаді розташоване в міцно укріпленому урядовому районі, відомому як «зелена зона», доступ сюди суворо контролюється. Раніше воно вже було об’єктом ракетних та мінометних обстрілів.