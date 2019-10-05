Кількість загиблих під час протестів в Іраку досягла 100

5 жовтня силовики застрелили щонайменше п’ятьох людей у чотирьох районах Багдада.

Ще близько 4 000 людей отримали травми під час протестів.

Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції, у тому числі столицю – Багдад. Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді 4 жовтня закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестувальників.