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05 Жовтень 2019, Київ 22:10
Новини | Міжнародні

Кількість загиблих під час протестів в Іраку досягла 100

Близько 4 000 людей отримали травми під час протестів в Іраку

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5 жовтня силовики застрелили щонайменше п’ятьох людей у чотирьох районах Багдада.

Ще близько 4 000 людей отримали травми під час протестів.

Заворушення спалахнули на півдні Іраку, в районах, де переважає шиїтське населення. Протестний рух швидко поширився на інші провінції, у тому числі столицю – Багдад. Демонстранти вимагають нормального електропостачання, чистої води, дотримання санітарних норм і перемоги над корупцією в органах влади.

Протестувальники в Іраку втікають від пострілів (відео)
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Протестувальники в Іраку втікають від пострілів (відео)

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Прем’єр-міністр країни Адель Абдул Махді 4 жовтня закликав співгромадян до спокою і пообіцяв провести реформи. Один з найбільш впливових кліриків в Іраку поклав провину за акти насильства на політиків, заявивши, що їм не вдалося поліпшити життя іракців і закликав владу прислухатися до вимог протестувальників.

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